Песков объяснил отставание часов на руке Путина во время обращения

Время на часах Владимира Путина отличалось от реального из-за того, что обращение к россиянам шло в записи. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россияне обратили внимание на наручные часы Путина. Трансляция обращения началась около 17:00 по московскому времени. Стрелки в этот момент указывали примерно на 14:45.

«Нужно понимать, что обращение не было в прямом эфире», — сказал Песков «РБК».

Выступление Владимира Путина длилось более 50 минут. Он рассказал об итогах борьбы с пандемией, новых мерах поддержки, расширении программ льготных кредитах и продлении сроков выдачи выплат медикам и социальным работникам. В ходе обращения также стало известно, что с 2021 года в России вводится повышенная ставка НДФЛ для граждан, зарабатывающих более 5 млн рублей в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин оценил сроки окончания пандемии коронавируса.