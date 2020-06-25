Путин может обратиться к россиянам из-за Конституции

Президент России Владимир Путин 29 июня может выступить с обращением к гражданам РФ. Темой выступления, вероятно, станет голосование по поправкам в Конституцию.
Новое обращение президента к россиянам готовят в Кремле, пишет РБК со ссылкой на четыре источника. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков информацию о дате выступления Путина пока не предоставляет.
Среди возможных дат обращения также рассматривается 30 июня, рассказали источники «Интерфакса», близкие к Кремлю.
Ожидается, что темой обращения станет голосование по поправкам к Конституции РФ. Путин, вероятно, разъяснит их значимость и даст им свою интерпретацию.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России началось голосование по поправкам в Конституцию РФ. Продлится оно с 25 июня по 1 июля. В Петербурге работают 1 тыс. 899 постоянных и 48 временных избирательных комиссий.