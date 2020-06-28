Путин расстроился, когда узнал о болезни Мишустина

Владимир Путин также рассказал о правиле летать на разных самолетах. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин также рассказал о правиле летать на разных самолетах. Фото: kremlin.ru

Он отметил, что любит лично общаться с людьми, но коронавирус заставил изменять привычкам.

Об этом стало известно сегодня, 28 июня. Обо всем рассказала президент России Владимир Путин в своем интервью в эфире телеканала «Россия 1». Он отметил, что новость о болезни председателя правительства РФ Михаила Мишустина расстроила его. Путин, который любит прямой контакт с людьми, был вынужден действовать аккуратно и выстраивать рабочий график соответствующим образом.

«Вот мне это доставляет внутреннее удовлетворение — прямой контакт с людьми. Но я прекрасно понимал, обстоятельства требуют изменения режима работы, графика работы»,

— рассказал Путин.

Он также вспомнил о правиле летать президенту и премьеру на разных самолетах. Это правило нужно, так как на обоих лежит большая ответственность.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин высказался о теории заговора о происхождении коронавируса.