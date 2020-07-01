Первые данные ЦИК: поправки к Конституции поддержали 73% россиян

Центральная избирательная комиссия опубликовала первые результаты голосования по поправкам к Конституции РФ. Большинство, по предварительным данным, поддержали изменения.

«По состоянию на 15:00 по мск 73% проголосовавших граждан поддерживают поправки в Конституцию», — сообщили в ЦИК.

Так, по первым подсчетам в Приморье за принятие поправок к Конституции проголосовали 73,7%, против — 25,5%. Среди жителей Чукотки изменения поддержали 83,09% голосовавших, еще 15,75% высказались против.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ началось 25 июня и завершится 1 июля. Работу уже прекратили избирательные участки в Амурской области, Якутии, Забайкальском крае, Иркутске, Бурятии и в других регионах на востоке России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге предварительная явка на голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге составила 60,1%.