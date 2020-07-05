Врач рассказал о наиболее опасных позах для сна

Неправильная организация ночного отдыха грозит человеку проблемами с позвоночником. В случае, если проблемы наблюдаются и так, любое лечение должно сопровождаться налаживанием сна. Иначе, неправильные позы могут спровоцировать ухудшения.

Специалист Пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь рассказал, как спать наиболее вредно для организма. Его слова приводит китайское издание «Хуаньцю Шибао».

Любителям спать на боку стоит задуматься. Оказывается, это очень вредно из-за того, что в подобной позе позвоночник оказывается изогнут. Подобные неестественные положения грозят грыжей поясничного межпозвоночного диска.

Вредно спать и на животе. Голова и шея оказываются смещены и напряжены. Из-за этого человек может начать чувствовать боли в пояснице и в шее.

Опираться на предмет тоже вредно. Даже на подушку. Позвоночник вновь подвергается искривлению.

Также, медик рассказал, как все-таки стоит спать человеку, чтобы не причинять себе вред:

Двумя ногами обхватите другую подушку и согните ноги в коленях примерно на 130 градусов, чтобы позвоночник был одной горизонтальной прямой линией и мышцы могли быть полностью расслаблены. При положении «лежа на спине» положите подушку под колени, голова должна лежать высоко и удобно, а шея полностью поддерживаться подушкой — поделился реабилитолог.

Стоит отметить, что подушку необходимо подобрать индивидуально. Очень важно, чтобы шея не изгибалась.

Если у граждан наблюдаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, стоит отказаться от сна на левом боку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученые доказали, что сон с любимым человеком снижает стресс.