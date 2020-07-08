Россия готова обсуждать открытие границ

Матвиенко отметила, что все зависит также от готовности других государств принимать россиян.

Об этом стало известно сегодня, 8 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассказала, что страна готова обсуждать открытие границ с другими государствами. Она призвала помнить, что все зависит от желания не только России, но и властей прочих стран. Матвиенко подчеркнула, что «это вопрос двухсторонних отношений».

«Это не политический вопрос. Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса»,

— добавила также спикер Совета Федерации.

Таким образом, уже в ближайшее время граждане, возможно, смогут путешествовать в других страны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в российских школах 1 сентября вместо линейки проведут диагностику знаний. Оценки за соответствующую проверку выставлять не будут.