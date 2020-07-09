Путин: нормы Конституции должны быть развиты в каждом городе

Путин: нормы Конституции должны быть развиты в каждом городе
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом городе и населенном пункте России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации», — сказал он на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, пишет ТАСС.

Путин подчеркнул, что основные фундаментальные принципы политики государства нашли отражение в новом тексте Конституции. Многое из того, что заложено в документе, по словам президента, уже делается.

Он добавил, что люди должны видеть реальные перемены к лучшему.

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