Путин: нормы Конституции должны быть развиты в каждом городе

Нормы обновленной Конституции должны получить развитие в каждом городе и населенном пункте России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Важно, чтобы нормы основного закона получили развитие в каждом субъекте Федерации», — сказал он на заседании Наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, пишет ТАСС.
Путин подчеркнул, что основные фундаментальные принципы политики государства нашли отражение в новом тексте Конституции. Многое из того, что заложено в документе, по словам президента, уже делается.
Он добавил, что люди должны видеть реальные перемены к лучшему.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге реконструируют дореволюционную постройку — Лесной корпус на территории санатория «Сестрорецкий курорт». Зданию планируют вернуть облик времен Серебряного века. В те годы гостями Лесного корпуса были Максим Горький, Владимир Маяковский, Корней Чуковский и другие.