Песков объяснил, как Путин относится к гомофобам

Песков объяснил, как Путин относится к гомофобам
Песков рассказал, что думает Путин об ЛГБТ. Фото: http://kremlin.ru/

Президент не поддерживает перегибы в любых вопросах.

Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин против любых перегибов в любых вопросах. Он отметил, что вопросы об отношении главы государства к ЛГБТ-сообществу задают часто. Песков напомнил, что в России нет репрессивных настроений в этой области. Он также добавил, что нельзя забывать о многонациональности страны.

«Президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать»,

— добавил представитель Кремля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что производитель мороженого «Радуга» опроверг связь с ЛГБТ.

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