Песков объяснил, как Путин относится к гомофобам

Президент не поддерживает перегибы в любых вопросах.
Об этом стало известно сегодня, 10 июля. Обо всем сообщают РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин против любых перегибов в любых вопросах. Он отметил, что вопросы об отношении главы государства к ЛГБТ-сообществу задают часто. Песков напомнил, что в России нет репрессивных настроений в этой области. Он также добавил, что нельзя забывать о многонациональности страны.
«Президент всегда обращает внимание на национальные устои в целом в России, в некоторых республиках национальных, где просто исторические корни имеют свою особенность, которую тоже нельзя абстрагировать»,
— добавил представитель Кремля.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что производитель мороженого «Радуга» опроверг связь с ЛГБТ.