Три страны подозревают Россию в попытках украсть данные о вакцине

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Всплеск киберпреступности стал одной из наиболее заметных тенденций за последние полгода. Фото: pixabay.com

Хакеры хотели заполучить информацию у США, Соединенного Королевства и Канады.

Об этом стало известно 16 июля. Обо всем сообщает РИА Новости. Центр кибербезопасности Великобритании считает, что российские хакеры хотят украсть данные о вакцинах, которые разрабатывают США, Соединенное Королевство и Канада. Для этого они используют вредоносное программное обеспечение. Эксперты убеждены, что происходящее связано с властями России.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не в курсе никаких атак и ей не нужно взламывать чужие компьютеры. Подобные обвинения представитель Кремля назван голословными.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Рособрнадзоре рассказали об атаке хакеров на сайт с результатами ЕГЭ. Злоумышленники не смогли успешно завершить свои вредоносные действия — атака была отражена.