Дольщики недостроя в Мурино обратились за помощью к Путину

Дольщики недостроя в Мурино обратились за помощью к Путину
Дольщики требуют достроить жилой комплекс. Фото: https://vk.com/desytkino20

Они оставили послание президенту прямо на стене дома.

Об этом стало известно сегодня, 24 июля. Снимок опубликовали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе, посвященном долгострою. На стене одного из домов ЖК «Десяткино 2.0» появилось обращение к президенту России Владимиру Путину. Дольщики просят главу государства помочь им достроить жилой комплекс.

Черную надпись хорошо видно даже издалека – местные жители признались, что нанесли ее в преддверии военно-морского парада. Они надеялись, что Путин увидит их «СМСку», но уже в эту пятницу от нее практически ничего не осталось.

Дольщики заявили, что уже 15 августа будут митинговать в Полюстровском парке. Напоминаем, что жилой комплекс должны были достроить еще три года назад.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге становится меньше долгостроев.

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