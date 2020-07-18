В Петербурге становится меньше долгостроев

В Петербурге становится меньше долгостроев
Смольный рассказал о планах на 2021 год. Фото: pixabay.com

Власти отметили, что в городе продолжают вводить соцобъекты, несмотря на пандемию.

Об этом стало известно сегодня, 18 июля. Обо всем сообщили в Смольном. Власти заявили, что в городе с каждым месяцев становится все меньше долгостроев. Даже несмотря на пандемию, подрядчики продолжают строить и вводить в эксплуатацию социальные объекты. Отставание, подчеркнули в администрации, не должно превысить полтора или максимум два месяца.

Также остаются в силе планы по вводу школ, больниц и прочих объектов. Смольный тем временем выкупают первые этажи в новостройках, чтобы развивать инфраструктуру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Мурино разрешили ввести долгострой ЖК «Три кита-2». Перед вводом дома прошли дискуссии с застройщиком, который проигнорировал ряд решений в ЖК, предусмотренные проектом. Дом ввели только после устранения всех замечаний.

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