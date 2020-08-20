В июле автозаводы Петербурга заметно увеличили продажи

За июль продажи автомобилей, собранных и выпущенных на заводах, расположенных в Северной столице, выросли на 8%.

Так, за второй месяц лета удалось реализовать 28,7 тысяч машин, произведенных на петербургских автомобильных предприятиях, сообщают специалисты аналитического агентства «Auto-Dealer СПб». По сравнению с июлем прошлого года количество авто, проданных в июле 2020-го, на 8% выше.

Кроме того, эта цифра превышает средние показатели прироста автомобильных продаж по стране, опубликованного «Ассоциацией европейского бизнеса». Эксперты считают, что покупательскую активность формирует отложенный спрос и прогнозируемый рост цен на личный транспорт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Северной столицы стали гораздо активнее брать кредиты на покупку автомобилей. За июль сумма выданных займов составила 4,4 млрд рублей.