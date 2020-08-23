В воскресенье на Петербург обрушатся ливни и грозы

В Северную столицу возвращается стихия.

В воскресенье, 23 августа, в городе установится облачная погода. Утром пройдут ливни, днем осадки станут кратковременными. В некоторых районах ожидаются грозы. В течение дня стоит опасаться сильного ветра — его направление будет южным и юго-западным, а порывы могут достигать 15 метров в секунду. Воздух днем прогреется в пределах от +21 до +23 градусов тепла. Атмосферное давление продемонстрирует незначительное снижение. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ГУ МЧС по Петербургу в свою очередь поспешили напомнить о мерах предосторожности. В период ухудшения погодных условий очень важно оставаться внимательными. Автомобилистам следует выбирать места для стоянки вдали от деревьев и шатких конструкций. Пешеходы должны двигаться вдали от опасных рекламных щитов и других непрочных уличных установок.

Во время грозы необходимо закрывать все окна и убирать содержимое балконов. С осторожностью следует пользоваться электрическими приборами.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что синоптики рассказали, какую погоду стоит ждать петербуржцам в августе.