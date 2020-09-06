В Приморском районе 12-летняя школьница перебегала дорогу на зеленый и попала под машину

В Приморском районе 12-летняя школьница перебегала дорогу на зеленый и попала под машину
К счастью, в аварии никто не погиб. Фото: https://vk.com/dorinspb

В Приморском районе Санкт-Петербурга 54-летняя женщина за рулем внедорожника «Рено» сбила на пешеходном переходе 12-летнюю девочку.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 6 сентября, около 15 часов. Шестиклассница перебегала дорогу на разрешающий сигнал светофора, когда в районе пешеходного перехода на перекрестке Богатырского проспекта и Гаккелевской улицы на неё наехала иномарка.

О случившемся рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» во «Вконтакте». Авторы публикации отметили, что водители нередко забывают сбавить скорость перед светофором или поворотом, что приводит к несчастным случаям. Пострадавшего ребенка госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кировском районе Ленобласти автомобилист сбил пешехода и скрылся с места происшествия.

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