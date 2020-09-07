В Рязанской области учителя уволили за онанизм на уроке

В Рязанской области учителя уволили за онанизм на уроке
Действия мужчины запечатлели на видео. Фото: pixabay

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства об образовании.

В Рязанской области уволили 54-летнего учителя, который мастурбировал во время урока. Об этом пишет РИА Новости. О поступке педагога стало известно благодаря семиклассницы, которая сняла инцидент на видео. В результате мужчину уволили, случаем заинтересовала местная прокуратура.

Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку, они разберутся, каким образом учитель попал на должность и как оценивали его деятельность. Также предстоит разобраться, как школа регулирует поведение своих сотрудников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Росгвардейца уволят за дебош и мастурбацию на улице Петербурга. По словам официального представителя Росгвардии Валерия Грибакина, мужчину уволят за совершение проступка, «порочащего честь и достоинство».

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