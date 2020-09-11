В петербургской школе рухнул потолок, в городе открылись кинотеатры: чем еще запомнилась уходящая неделя

Рухнувший потолок в школе, буйство стихии, штрафы за разведение костров, критика в адрес Эрмитажа: это и многое другое в традиционном обзоре событий уходящей недели от Gazeta.SPb.ru.

Снятие ограничений

10 сентября в Петербурге было объявлено о снятии запрета на проведение организованных групповых экскурсий в городских парках и музеях. 12 сентября возобновят работу театры и кинотеатры, фуд-корты и фуд-плейсы, пансионаты, санатории и дома отдыха вновь будут принимать гостей, разрешается проводить в помещениях спортивные, массовые и зрелищные мероприятия. Полный список — в материале Gazeta.SPb.ru. Кстати, что касается киносеансов, то продавать билеты на них будут с соблюдением социальной дистанции, а вот следить за ней в зале нет необходимости — места можно занимать любые. А вот маски откладывать пока рано: замдиректора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ фтизиопульмонологии Евгений Соколович призвал петербуржцев, даже тех, кто переболел коронавирусом, защищать органы дыхания.

Вакцинация

В Петербурге продолжается прививочная кампания от гриппа. Для удобства местных жителей в разных районах города установлены передвижные пункты. В одном из таких побывал корреспондент Gazeta.SPb.ru. Вакцинация бесплатная. Пройти ее можно при предъявлении паспорта, без противопоказаний и повышенной температуры.

Штрафы

В Петербурге не хотят наказывать горожан, которые самовольно остеклили балконы и лоджии. Речь о неисторических зданиях. С просьбой закрепить приоритет «балконной амнистии» петербуржцы обратились к председателю ЗакСа Вячеславу Макарову. Он поручил разработать законопроект, который регулировал бы данный вопрос.

Комитет по природопользованию сообщил о сотне с лишним протоколах об административных правонарушениях с начала лета. Из них 99 пришлись на разведение костров, а 20 — на езду на моторных лодках по акваториям Лахтинского озера и Сестрорецкого разлива. Общий размер штрафов составил 454,4 тыс. рублей.

Критика

Во дворе Эрмитажа появилась гигантская статуя Будды — работа художника Чжана Хуаня — и вызвала бурю негодования у Коммунистов России. Gazeta.SPb.ru собрала еще несколько объектов, которые в свое время раскритиковали и горожане, и власти.

Стихия

Весь день 10 сентября в Петербурге бушевал сильный ветер с дождем. На Васильевский остров обрушился настоящий ураган, который валил деревья, светофоры и даже вырывал стеклопакеты на балконах. Не обошлось без несчастных случаев: бригада скорой помощи выезжала на одну из городских строек, где во время сильного шторма упал грузовой манипулятор, рядом с которым в тот момент находился рабочий.

Происшествия

В школе №547 в Красносельском районе прямо во время урока обрушился потолок. Очевидцы, разместившие в соцсетях фотографии, отметили, что дети выбегали из кабинета с криками о помощи. Позже, правда, Комитет по образованию сообщил, что происшествие случилось на перемене, и детей в этот момент в классе не было. К счастью, никто не пострадал. Проводится проверка.

Но это не единственная напасть, которая свалилась на школьников в этом году. По данным управления Роспотребнадзора в Петербурге, в десяти учебных заведениях города зафиксированы случаи заболевания Covid-19.

Кроме того, из-за опасности распространения коронавирусной инфекции ребятам приходится учиться по смещенному графику. Gazeta.SPb.ru рассказывала о том, чем может быть полезен данный формат.