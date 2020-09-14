«Честно, открыто и по-ленинградски интеллигентно»: как прошли выборы губернатора Ленинградской области

С 11 по 13 сентября в Ленинградской области проходили выборы губернатора. О том, как это было, — в итоговом материале Gazeta.SPb.

По данным Леноблизбиркома, на избирательных участках 47 региона за последние три дня свою гражданскую позицию выразили 701 тыс. 167 человек. Активность составила 51,52%. Уверенную победу на нынешних выборах одержал действующий губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко («Единая Россия») — он получил 83,61% голосов. За ним в порядке убывания следуют Андрей Лебедев («ЛДПР») — 7,30%, Александр Перминов («Справедливая Россия») — 4,57% и Александр Габитов («Гражданская платформа») — 3,06%.

995 избирательных участков Ленинградской области открылись в 8 утра. На одном из них — в Гатчине — побывал и корреспондент Gazeta.SPb. Голосовать «быстро, законно и легитимно», по словам главы Леноблизбиркома Михаила Лебединского, позволили так называемые КОИБы — комплексы обработки избирательных бюллетеней. Всего их было 188 штук. Еще одним техническим удобством в нынешней избирательной кампании стала система «Мобильный избиратель», позволившая гражданам голосовать не по прописке. А начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Екатерина Черемшанова отвечала на вопросы организации и проведения выборов.

По мнению Александра Дрозденко, нынешняя избирательная кампания, которая, напомним, состоялась в рамках Единого дня голосования, была абсолютно честной и открытой (а еще, как сказал российский политолог, экономист, педагог и ректор ЛГУ им. А.С. Пушкина Станислав Еремеев, по-ленинградски интеллигентной). К тому же у нее была отличительная черта: выборы губернатора Ленобласти прошли без прямой агитации за действующего главу. Политик выбрал другую стратегию — продолжать работать. А сделать предстоит еще очень много. Речь об этом зашла на пресс-мероприятии «Ночь выборов — 2020», организованном Ленинградской областной торгово-промышленной палатой (ЛОТПП).

Так, важнейшими для соседнего с Петербургом региона вопросами, по словам президента Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Александра Ходачека, являются, например, строительство необходимой инфраструктуры рядом с многоэтажными жилыми домами — школ, детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, больниц, в том числе детских, отделений полиции и т.д. — а также агломерация. Что касается последнего пункта, то речь не об объединении двух субъектов, что, по мнению политолога Александра Конфисахора, являлось бы «миной замедленного действия под российскую государственность», а, скорее, о единении, поскольку Петербург и Ленобласть самодостаточны. Так же считает и писатель Юрий Светов, который отметил, что объединение двух регионов станет причиной для приостановки в их развитии.

Не осталась незамеченной и тема образования. Отвечая на вопрос корреспондента Gazeta.SPb, Александр Дрозденко отметил, что перехода на дистанционное обучение в Ленобласти ожидать не стоит.

«Мы не будем переходить на «дистанционку», какими бы волнами Covid-19 нас ни пугали, — сказал он. — Нужно понять, что теперь мы будем жить с ковидом, как с гриппом».

По словам Дрозденко, во время пандемии 47 регион успешно перестроился: закрытие школ не сказалось на качестве образования и результатах ЕГЭ.