Все вывозные рейсы перестанут летать в Россию

Все вывозные рейсы перестанут летать в Россию
Граждане смогут вернуться другими путями. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Граждане, застрявшие за границей, смогут вернуться на грузовых или транзитных самолетах.

Оперативный штаб заявил, что все вывозные рейсы прекратят летать в Россию с 21 сентября. Гражданам предложат альтернативу в виде грузовых и транзитных самолетов.

Напоминаем, что из-за пандемии коронавируса Россия закрыла границы еще в конце марта 2020 года. В связи с этим далеко не все граждане, находящиеся в других странах, успели вернуться домой. Некоторые не были на родине на протяжении полугода. Власти организовали вывозные рейсы, которые возвращали желающих в Россию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Россия готова возобновить авиасообщение с еще четырьмя странами. В ближайшее время самолеты смогут отправиться в Казахстан, Киргизию и Белоруссию.

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