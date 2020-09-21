В Петербурге 17-летний юноша получил серьезные травмы, упав с насыпи возле ж/д станции Саперная

В управлении МВД на транспорте напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Фото: Baltphoto

В управлении МВД на транспорте напоминают, что железная дорога является зоной повышенной опасности. Фото: Baltphoto

В воскресенье, 20 сентября, в Санкт-Петербурге, в районе железнодорожной станции Саперная 17-летний молодой человек получил травмы в результате прогулки в не подходящем для этого месте.

Около шести часов вечера воскресенья в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о травмированы на рельсах. Сотрудники правоохранительных органов незамедлительно прибыли на есто происшествия для установления обстоятельств инцидента и личности пострадавшего. Им оказался 17-летний петербуржец.

Вместе с друзья юноша прогуливался недалеко от железнодорожных путей: он вышел на железную насыпь, оступился и упал со склона. Школьника пришлось госпитализировать с переломами правой ноги и левой руки. Полицейские продолжают разбираться в деталях случившегося.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 16-летний иностранец, переходивший железнодорожные пути в наушниках, попал под электричку.