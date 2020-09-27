В Выборге обнаженная девушка испугала рыбака

В Ленобласти летняя погода сподвигла неизвестную девушку оставить дома одежду и моральные принципы и отправиться на прогулку по центральной набережной Выборга.

Фотографию девушки в распахнутом черном плаще и обуви на каблуках, наслаждающейся солнечной погодой на Крепостном мосту, опубликовал очевидец в группе «Выборг» в социальной сети «Вконтакте». Мужчина поинтересовался у пользователей, является ли нормальным подобное поведение и посетовал, что чуть не упал с удочкой в залив из-за шока от увиденного.

Какую реакцию девушка вызвала у других местных жителей — неизвестно. Остались тайной и мотивы такого поступка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина без одежды звал на помощь из окна многоэтажки на улице Турку. Голый житель одного из домов просил о помощи и уверял, что находится в адекватном состоянии.