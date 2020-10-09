Первые прививки, допкойки и долгожданные лекарства: последние данные по Covid-19 в Петербурге

Районы-лидеры по количеству смертей от коронавируса, переход на дистанционное обучение, первые прививки, появление в аптеках лекарств, развертывание временных госпиталей, запуск дополнительного транспорта: последние данные по Covid-19 в Петербурге.

Статистика

За последние сутки в Петербурге выявлено 469 заболевших коронавирусом горожан. 235 человек выздоровело, 22 умерло. Это данные «Стопкоронавирус.рф». Всего с начала пандемии обнаружено 46 562 заразившихся Covid-19 петербуржца.

Отметим, что количество проведенных исследований на коронавирус в нашем городе намного выше среднего по стране. Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Так, за сутки медики делают около 22 тыс. тестов. Иногда это число достигает 28 тыс. Всего же за время пандемии в Петербурге проведено более 3 млн тестирований на Covid-19.

Но, к сожалению, летальность все равно пока остается достаточно высокой. В комитете по здравоохранению даже назвали районы-лидеры по этому показателю. На первом месте Фрунзенский, где коэффициент смертности достиг 155. На втором — Колпинский. На третьем — Курортный. Также в списке оказались Петродворцовый, Московский, Невский и Кировский. Лучше всего дело обстоит в Центральном и Приморском.

Не исключено, что из-за ситуации с коронавирусом петербургские школьники отправятся на осенние каникулы раньше срока. Напомним, что начаться они должны 26 октября. А пока классы чуть ли не один за другим отправляются на дистанционное обучение. Так же поступают и некоторые вузы. И хотя СПбГУ опроверг информацию о полном переходе на удаленный режим занятий, в конце сентября 11 его студентов оказались в изоляции в общежитии. О намерении отправить учащихся заниматься из дома с 8 октября по 1 ноября сообщили в ЛЭТИ.

Вакцинация

В Петербурге начали делать прививки от коронавируса. Напомним, что первыми иммунизацию проходят медицинские работники. 7 октября уколы поставили шестерым сотрудникам Клинической больницы им. С.П. Боткина. Всего, по данным комитета по здравоохранению, в городе привиты несколько десятков врачей. В ближайшее время ожидается поставка новых доз. Воспользоваться ими смогут остальные медики, которые работают с инфицированными пациентами.

Лекарства

Судя по базам данных фармакологических учреждений, в Петербург привезли препараты от новой коронавирусной инфекции. Теперь горожанам доступны лекарства «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир». Об этом в четверг, 8 октября, заявил первый заместитель главы комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Обсерваторы

Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, власти Петербурга приняли решение о развертывании дополнительных коек. В настоящее время свободными остаются лишь 858 из 4930 имеющихся, а прием пациентов с инфекцией ведут 12 взрослых и 1 детский стационар. Это данные пресс-службы городской администрации. Согласно новому оперативному плану, в ближайшее время будет оборудовано 1626 коек для больных ОРВИ, 1632 койки для пациентов с пневмонией, а также 8155 коек для инфицированных коронавирусом. Кроме того, как сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Александр Беглов, с 12 октября начнет работать временный полевой госпиталь в выставочных павильонах «Ленэкспо».

Ограничения

Напомним, что согласно действующему постановлению правительства Петербурга, со 2 октября петербуржцев без масок могут не пустить в общественный транспорт. Однако горожан ужесточение мер, кажется, не пугает — многие продолжают ездить в метро, не защищая органы дыхания. Что тут говорить, если из-за нежелания носить СИЗ переругались даже депутаты городского ЗакСобрания.

Отметим также, что для борьбы с распространением коронавируса в Петербурге на несколько маршрутов направлены дополнительные автобусы. Ведь чем меньше людей в салоне, тем проще соблюдать социальную дистанцию.