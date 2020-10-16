Чиновники снова взялись за граффити, у обвиняемой в убийстве рэпера Картрайта забрали ребенка: события уходящей недели в Петербурге

Владельцы здания, если граффити на их собственности нанесено без разрешения, – заплатят штраф от ста до трехсот тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Владельцы здания, если граффити на их собственности нанесено без разрешения, – заплатят штраф от ста до трехсот тысяч рублей. Фото: pixabay.com

Вторая партия вакцины от коронавируса, начало работы временного госпиталя в «Ленэкспо», тренировки волонтеров, уход СПбГЭУ на дистанционное обучение, зачистки граффити, пропажа подростков и изъятие ребенка Кохал: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя.

Коронавирус

15 октября стало известно, что в Петербург поступила вторая партия вакцины против коронавируса. Напомним, что производство российского препарата от Covid-19 началось 15 августа. Планируется, что массовая иммунизация граждан стартует в 2021 году.

С 12 октября временный госпиталь в «Ленэкспо» возобновил свою работу. К приему пациентов с коронавирусом готов его пятый павильон. А 14 октября волонтеры акции «Мы вместе» демонстрировали журналистам умение надевать защитные костюмы. Девчата готовятся к работе в «красной зоне».

Тем временем власти Петербурга ужесточают контроль за соблюдением противоэпидемических мер. В основном это касается предприятий. Особенно тех 120 тысяч, которые не могут работать без контакта с гражданами. Оказывается, не все выполняют необходимые требования. Только за прошедшую неделю в городе составили более 600 актов о нарушении стандартов безопасной деятельности.

Также, по последним данным, на дистанционном обучении находятся уже 113 классов 55-ти образовательных учреждений. О переходе на удаленный режим занятий заявил еще один городской вуз — Санкт-Петербургский государственный экономический университет.

Благоустройство

В ближайшее время 220 домов в Адмиралтейском, Василеостровском, Центральном и Петроградском районах Северной столице обретут первозданный вид: их фасады избавят от граффити. Такое решение было принято по итогам «Недели чистоты», второй раз проведенной в городе ГАТИ.

Происшествия

В Ленинградской области 14 октября, стало известно о пропаже трех 13-летних подростков, проживающих в поселке Саперное. Мальчики пошли гулять 13 числа и не вернулись домой. Родители забили тревогу и обратились за помощью к полицейским. Через сутки дети оказались у станции метро «Академическая».

Теща расчлененного рэпера Картрайта может быть причастна к его убийству. Следователи выяснили, что в тот момент она находилась в квартире. А двухлетнего ребенка обвиняемой Марины Кохал изъяли и доставили в Детскую городскую больницу №3 для планового медицинского освидетельствования.