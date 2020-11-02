СМИ узнали, что расходы граждан РФ на тесты на коронавирус предложили возместить

СМИ узнали, что расходы граждан РФ на тесты на коронавирус предложили возместить
Затраты, связанные с коронавирусом, россиянам предложили возместить. Фото: pixabay.com

Члены Союза потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать россиянам плату за те тесты на COVID-19 из бюджета, которые те делали в частных медучреждениях.

Такое письмо, сообщают «Известия», направили в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сообщается, что в организации из регионов приходят обращения родственников заболевших уханьским вирусом пациентов; те сетуют на дополнительные расходы на анализы. Людям приходится делать их в частных клиниках за свой счет из-за того, что в государственных поликлиниках приходится ждать свою очередь неделями.

Инициатива предполагает, что расходы помогал бы возместить Фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что понадобится около 10 миллиардов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Германия переходит на «мягкий» локдаун до конца ноября.

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