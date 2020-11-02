СМИ узнали, что расходы граждан РФ на тесты на коронавирус предложили возместить

Члены Союза потребителей и Международная конфедерация обществ потребителей выступили с предложением возмещать россиянам плату за те тесты на COVID-19 из бюджета, которые те делали в частных медучреждениях.

Такое письмо, сообщают «Известия», направили в Совет безопасности и главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

Сообщается, что в организации из регионов приходят обращения родственников заболевших уханьским вирусом пациентов; те сетуют на дополнительные расходы на анализы. Людям приходится делать их в частных клиниках за свой счет из-за того, что в государственных поликлиниках приходится ждать свою очередь неделями.

Инициатива предполагает, что расходы помогал бы возместить Фонд обязательного медицинского страхования. Эксперты подсчитали, что понадобится около 10 миллиардов рублей.

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