Визит Путина, новые Covid-ограничения и выбор родителей между «очкой» и «дистанционкой»: чем запомнилась уходящая неделя

Президент Росси Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов обсудили насущные проблемы нашего города, петербуржцам разрешили отчитывать ковид-диссидентов и жаловаться на них сотрудникам метро, родителям предложили выбрать, в каком формате их дети продолжат учиться после каникул: эти и другие ключевые события уходящей недели в традиционном дайджесте Gazeta.SPb.ru.

Визит президента РФ

Во вторник, 3 ноября, Северную столицу посетил президент России Владимир Путин. Глава государства принял участие в церемонии ввода нового неатомного ледокола «Виктор Черномырдин», а также обсудил с губернатором Александром Бегловым насущные для нашего города вопросы.

Так, Петербург перешагнул тревожную отметку заболеваемости коронавирусом в день — 900 человек. Беглов от лица горожан выразил Путину благодарность за поддержку в борьбе с пандемией.

Зашел разговор и о количестве коек. В городе для больных Covid-19 заняты около 80% из них, но резерв, по словам губернатора, есть. Вспомнили и о предыдущих договоренностях, например, новых станционарах-трансформерах. Четыре таких, по словам Александра Беглова, были заложены в июне. Они будут готовы в декабре, что даст еще 1200 коек.

Кроме этого были затронуты вопросы строительства метро. Например, компания «Метрострой», которая долгие годы развивала городскую подземку, будет заменена другой, сказал губернатор. Проблема заключается в ее плохом финансовом состоянии.

«Масочный режим»

Не успели в Петербурге ввести жесткий контроль за соблюдением «масочного режима», как городская подземка предложила пассажирам самим разъяснять горожанам без масок важность их использования, а на нарушителей — жаловаться. К чему порой приводят действия самопровозглашенных контролеров, Gazeta.SPb рассказывала ранее.

Новые антикоронавирусные ограничения

5 ноября стало известно, что губернатор Петербурга Александр Беглов внес изменения в постановление №121, по которому в городе будут действовать новые ограничения, связанные с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Так, с 9 по 29 ноября прекратят работу фуд-корты и фуд-плейсы, а также детские игровые комнаты площадью более 50 кв. м в ТЦ, отменятся массовые мероприятия в помещениях численностью более 70 человек, организации дополнительного образования до конца декабря уйдут на дистанционное обучение, а пожилые люди должны будут соблюдать самоизоляцию. Полный перечень в материале Gazeta.SPb.ru. Отметим, что подобные меры уже действуют в Ленинградской области.

Возвращение в школу

У петербургских школьников заканчиваются осенние каникулы — эта неделя последняя. 9 ноября они вновь вернутся к занятиям. А вот в каком формате — решат родители: вице-губернатор Ирина Потехина опубликовала на своей странице в социальной сети опрос. А комитет по образованию рассказал, что нужно сделать петербуржцам, если они хотят, чтобы их дети учились дома.

Ковидные стационары

В Петербурге разворачивают дополнительные койки для коронавирусных пациентов. Так, Мариинская больница начнет прием уже с 6 ноября. А с 10-го — Городская больница №2.

В Смольном предупреждают: если петербуржцы не будут следовать антикоронавирусным мерам, в городе введут еще более жесткие ограничения.

Происшествия

Утром в среду, 4 ноября, в Красном Селе произошел серьезный пожар, который унес жизни трех пожилых людей. На проспекте Красных Командиров, 93 вспыхнул частный дом, в котором, судя по данным «Яндекс.Карт», находился пансионат для инвалидов и престарелых «Наш Дом». На пепелище сотрудники МЧС нашли тела троих погибших пенсионеров: ими стали мужчина 85 лет и две пожилые женщины 90 и 99 лет. Еще две женщины получили ожоги.