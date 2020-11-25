В Москве задержали женщин, которых обвиняют в вымогательстве 2 млн рублей у Тарзана

Подозреваемые обещали, что за вознаграждение не будут распространять компрометирующие снимки и видео.

В Москве задержали двух женщин, которых подозревают в вымогательстве двух миллионов рублей у стриптизера Тарзана. Они якобы уверяли, что могут выложить компрометирующие снимки и видеозаписи, но за вознаграждение обещали отстать от звезды. Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на собственные источники.

Отмечается, что в преступлении обвиняются две россиянки, проживающие в Краснодарском крае. Одной из них 21 год, а другой 49 лет. Кого-то удалось задержать во время передачи денег, а кто-то был задержан позже в Одинцово.

В отношении гражданок возбудили уголовное дело.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тарзан в шокирующем образе пропел, что думает о скандале с любовницей.