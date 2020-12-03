Китайский аппарата покинул поверхность Луны

Он собрал грунт и должен доставить его на Землю.

Взлетный аппарат китайской миссии Chang’e 5 сегодня, 3 декабря, покинул поверхность Луны. Он находился там двое суток и собирал образцы грунта. Об этом в Twitter сообщает CGTN.

На борту аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения. Он должен приземлиться в декабре 2020 года. Благодаря грунту ученые смогут лучше понять, каково строение Луны.

Напоминаем, что аппарат улетел с Земли 24 ноября. Уже 1 декабря состоялось прилунение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Луна помешает россиянам увидеть самый яркий звездопад осени. В 2018 году осенний звездопад наблюдали в эти же даты. Тогда засветка не позволила везде увидеть его.