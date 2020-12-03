Китайский аппарата покинул поверхность Луны

Китайский аппарата покинул поверхность Луны
Аппарат покинул Луну. Фото: pixabay.com

Он собрал грунт и должен доставить его на Землю.

Взлетный аппарат китайской миссии Chang’e 5 сегодня, 3 декабря, покинул поверхность Луны. Он находился там двое суток и собирал образцы грунта. Об этом в Twitter сообщает CGTN.

На борту аппарата находится примерно два килограмма образцов вулканического происхождения. Он должен приземлиться в декабре 2020 года. Благодаря грунту ученые смогут лучше понять, каково строение Луны.

Напоминаем, что аппарат улетел с Земли 24 ноября. Уже 1 декабря состоялось прилунение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Луна помешает россиянам увидеть самый яркий звездопад осени. В 2018 году осенний звездопад наблюдали в эти же даты. Тогда засветка не позволила везде увидеть его.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
земля космос луна


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти совершат мусорную реформу, но не все довольны
Петербург и Ленобласти обсудят общие планы на будущее
Федор Смолов перенес операцию в Риме
Пять беременных петербурженок умерли от коронавируса
В Московском районе поймали мужчину, стрелявшего из машины на КАД
Световое 3D-шоу Эрмитажа пройдет только в онлайн-формате
Петербуржцы, переболевшие коронавирусом, не должны будут вакцинироваться от ...
Китайский аппарата покинул поверхность Луны