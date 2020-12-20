Разбил окно и забросил: в Мурино разыскивают поджигателя парикмахерской

Разбил окно и забросил: в Мурино разыскивают поджигателя парикмахерской
Полицейские проводят проверку. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Мурино Всеволожского района неизвестные подожгли парикмахерскую. Полицейские начали проверку по факту произошедшего.

Возгорание произошло в ночь на воскресенье, 20 декабря, в доме №7 по проспекту Авиаторов Балтики. Прибывшие полицейские установили, что неизвестный сначала разбил камнем окно, а затем закинул туда бутылку с зажигательной смесью.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и области, в результате случившегося никто не пострадал В настоящее время стражи порядка устанавливают личность владельца заведения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносове задержали подозреваемого в поджоге иномарки риэлтора на проспекте Пархоменко.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти мурино парикмахерская полиция


 

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