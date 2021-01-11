Беглов: в Петербурге резерв коек для пациентов с COVID-19 увеличился до 18%

Беглов: в Петербурге резерв коек для пациентов с COVID-19 увеличился до 18%
Число госпитализаций, однако, может вновь вырасти после завершения каникул. Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

В понедельник, 11 января, губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая с традиционным обращением на «Радио Россия» сообщил, что в городе удалось разорвать цепочки передачи коронавируса.

По словам градоначальника, резерв коек для ковид-положительных пациентов в стационарах Петербурга увеличился до 18%. Этого удалось добиться, считает Беглов, совместными усилиями — цепочки передачи вируса разорваны. Кроме того, благодаря новогодним ограничениям удалось предотвратить появление новых очагов заражения.

Вместе с тем глава города призвал не расслабляться и отметил, что эпидемиологическая обстановка остается напряженной, а в ближайшее время число суточных заражений и госпитализаций снова может увеличиться.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за последние сутки в Северной столице подхватили коронавирусную инфекцию еще 3 004 человека.

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