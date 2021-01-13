Петербург снова стал лидером по числу смертей от коронавируса за сутки

Новогодние каникулы подошли к концу, и статистика смертности и заболеваемости вновь растет. Фото: pixabay

Новогодние каникулы подошли к концу, и статистика смертности и заболеваемости вновь растет. Фото: pixabay

По данным оперативного штаба на утро среды, 13 января, в Северной столице за сутки зафиксировано 78 смертей от коронавирусной инфекции COVID-19.

Это наиболее высокий суточный показатель — Петербург обогнал даже Москву, где коронавирус за этот период времени забрал жизни 76 пациентов. В общей сложности, количество смертей составило 566 человек — это максимальное число летальных исходов за сутки с 31 декабря.

При этом с начала пандемии жертвами COVID-19 в России стали 63 370 человек, из них 8 566 — в Санкт-Петербурге. Нарастающим итогом по стране зафиксировано 3 471 053 случаев заражения коронавирусом, из них 284 773 пациента подхватили инфекцию в Северной столице.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург сегодня, 13 января, доставили 20 тысяч доз вакцины от коронавируса «Спутник V».