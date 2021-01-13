Суд признал незаконным принудительное помещение петербурженки в обсерватор

Куйбышевский районный суд вынес решение по иску жительницы Санкт-Петербурга Ирины Арустмян к главному санитарному врачу города Наталии Башкетовой о признании вынесенного ею постановления незаконным.

По информации объединенной пресс-службы петербургских судов, 15 марта прошлого года Ирина вернулась в город на Неве из Таиланда. Спустя 10 дней глава Управления Роспотребнадзора по Северной столице вынесла постановление об изоляции Арустамян в обсерваторе. Истец сочла документ незаконным, поскольку на момент её возвращения изоляция для туристов не была обязательной.

2 апреля петербурженку выписали из пансионата «Заря» с отрицательным тестом на COVID-19. Уголовное дело в её отношении также не возбуждали ввиду отсутствия состава преступления. Изучив материалы дела, суд признал названным постановление Натальи Башкетовой в отношении Арустамян.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге будут судить начальника службы ремонта Гатчинском больницы за взятку в 350 тысяч рублей.