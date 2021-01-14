В Норвегии десятки людей умерли после прививки от COVID-19

В Норвегии десятки людей умерли после прививки от COVID-19
23 жителя Норвегии умерли после прививки от коронавируса. Фото: pixabay

В Норвегии насчитали 23 летальных случая среди людей, привившихся вакциной от коронавируса. Речь идет о препарате, разработанном компанией Pfizer.

Как сообщается на сайте норвежского агентства лекарственных препаратов, в настоящее время специалисты выясняют причины, по которым люди скончались. Отмечается, что 13 из 23 случаев уже изучены.

В агентстве отметили, что у привившихся от COVID-19 людей действительно могли появиться побочные эффекты. Именно они могли привести к осложнению течения уже имеющихся у пожилых людей хронических заболеваний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США умер врач после принятия вакцины Pfizer от коронавируса. Покойный врач Грегори Майкл привился от инфекции 18 декабря. Смерть наступила через 16 дней. По словам супруги, причиной стал препарат Pfizer, «другого объяснения нет».

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В Норвегии десятки людей умерли после прививки от COVID-19