ВОЗ выступила против требования вакцинации туристов от COVID-19

Чрезвычайный комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала отложить на более поздние сроки введение требования к иностранным путешественникам предъявлять сертификат о прохождении полного цикла вакцинации от коронавируса.

ВОЗ пояснила в рекомендациях, что пока не доказано, что прививка от коронавируса снижает вероятность распространения коронавируса, а доступность препаратов от ковида все еще ограничена, передает РИА Новости.

В комитете добавили, что даже если международный турист сделал прививку и подтвердил это на границе, то при посещении другой страны он по-прежнему должен соблюдать меры эпидемиологической безопасности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сейшельские острова начали принимать туристов, привитых от COVID-19. Путешественники должны предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19, а также отрицательные результаты теста на коронавирус.