За сутки в России выявили 23 586 случаев заражения коронавирусом

Как сообщает оперативный штаб в воскресенье, 17 января, за последние сутки новую коронавирусную инфекцию подхватили 23 586 россиян.

При этом 2 849 (12,1%) из них выявили как контактных лиц, они переносят болезнь бессимптомно. С начала ведения статистики, таким образом, количество зараженных достигло 2 568 209 человек. Кроме того, за сутки коронавирус стал причиной смерти 481 пациента. Нарастающим итогом число летальных случаев от ковида выросло до 65 566 человек.

К счастью, за сутки выписали из больниц по выздоровлению 23 440 россиян — немногим меньше выявленных случаев заражения. В общей сложности, успешно победили заболевание 2 960 431 жителей России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге стремительно увеличивается число зараженных. За минувшие сутки выявили свыше 3,3 тысяч новых случаев инфицирования.