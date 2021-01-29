Очередь в ЗАГС, отсутствие гриппа и наказание за «пьяное» ДТП: чем Петербургу запомнилась уходящая неделя

У входа во дворец бракосочетания толпились влюбленные, в Петербурге не нашли грипп, открылись дополнительные пункты вакцинации от ковида, прогремел салют (хоть и не все смотрели его там, где следует), а юристку Заксобрания уволили за «пьяное» ДТП: Gazeta.SPb рассказывает о событиях уходящей недели.

Жизнь налаживается

В среду, 27 января, влюбленные петербуржцы выстроились в очередь у ЗАГСа в центре города. Дворец бракосочетания №1 открыл запись на июнь. Впрочем, произошло это из-за сбоя на портале Госуслуг, где не получилось посмотреть свободные «окошки». Поэтому будущие семейные пары решили приехать лично. Некоторые сделали это ночью.

А Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в Петербурге гриппа. Заболеваемость им и другими ОРВИ, по данным ведомства, находится на неэпидемическом уровне.

В городе заработали еще несколько пунктов вакцинации от коронавируса. Всего их теперь 88. Самый крупный появится в «Ленэкспо». Об этом рассказал губернатор Александр Беглов. Будут задействованы первый, второй и третий павильоны, где не было «ковидных» пациентов. Площадку ориентируют на процедуры для сотрудников предприятий.

Кроме того, петербургские депутаты намерены пополнить список того, на что разрешено направлять средства материнского (семейного) капитала. Несправедливость парламентарии усмотрели в той части, которая касается трат на садовые дома.

Празднование дня полного освобождения Ленинграда от блокады

Петербург отметил 77-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. По этому случаю в нашем городе произошла масса событий. В Ленинградском зоопарке открыли уникальную программу «Зоосад в годы блокады». В трех районах появились «блокадные точки» — мемориалы-указатели, рассказывающие о том, что раньше находилось по тому или иному адресу. На Пискаревском мемориальном кладбище состоялась торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина». А вечером небо над Северной столицей осветил салют.

Происшествия

Не обошлось, к сожалению, и без неприятностей. Некоторые горожане праздничный салют смотрели на крыше. А спускаясь с нее, нарвались на мужчину, который «гостям» явно был не рад, поскольку вышел им навстречу с арматурой. В ответ руферы распылили газовый баллончик.

В среду, 27 января, стало известно об увольнении из Законодательного Собрания Петербурга юристки Анны Довгалюк, которая попала в «пьяную» автомобильную аварию. В городском парламенте девушка проработала два года. О том, чем еще она «знаменита», читайте в материале Gazeta.SPb.