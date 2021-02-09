Число амбулаторных COVID-пациентов в Петербурге за неделю снизилось на 13%

По данным Межведомственного координационного совета по борьбе с распространением коронавируса, количество больных COVID-19, находящихся на амбулаторном лечении, за неделю снизилось на 13,6%.

Ковид-положительным петербуржцам, которые лечатся дома, по-прежнему выдают портативные пульсоксиметры, определяющие уровень насыщения крови кислородом. Для этих целей закуплено 21 тысяча приборов. Они имеют большое значение в оценке состояния пациента: при снижении показателей необходима своевременная коррекция терапии или госпитализация.

Кроме того, за неделю из районных поликлиник совершен 4 581 звонок для проверки самочувствия амбулаторных больных. Неделей ранее было сделано 5 683 звонка, поскольку за это время количество наблюдаемых пациентов снизилось на 19,4%.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном закупили 45 машин «Лада Ларгус», чтобы бесплатно возить на компьютерную томографию ковид-пациентов.