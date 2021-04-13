«Невская мануфактура» продолжает тлеть: что известно о крупнейшем пожаре за последние годы пожары в Петербурге к этому часу

С тех пор, как стало известно о пожаре в здании «Невской мануфактуры» на Октябрьской набережной прошло около 20 часов. За это время стало известно о том, что пострадали несколько сотрудников МЧС, один пожарный погиб, огонь перекинулся на здания по соседству, а СК возбудил уголовное дело. Gazeta.SPb рассказывает, что известно к этому часу о происшествии на фабрике, которая до сих пор продолжает тлеть.

Пожар на «Невской мануфактуре» начался накануне, 12 апреля, после полудня. Пожарные, которые первыми оказались на месте, сообщили, что полыхает на 4 и 5 этажах. Уже к 13:15 пожару присвоили максимальный ранг сложности. Первоначальная площадь пожара преодолела площадь в 10 тысяч «квадратов».

Пламя было видно из разных районов города. Спасатели эвакуировали 40 человек. Уже к 15 часам стало известно о том, что один человек погиб. Позже сообщили, что трое пожарных были госпитализированы с ожогами тела. К 21:00 на месте пожара обнаружили и тело погибшего. По статье «Причинение смерти по неосторожности» было возбуждено уголовное дело.

Позже выяснил, что погиб молодой парень с дестью годами выслуги. Он одним из первых прибыл на вызов.

Все это время здание мануфактуры постепенно разрушалось. Пожарных из помещений вывели на улицу, чтобы те не оказались под завалами. Тушить пламя помогал вертолет МЧС.

Огонь перебросился сначала на деревья, а затем и на дом на улице Тельмана, в котором располагается хостел. Жильцов пришлось эвакуировать – люди в спешке покидали здание с документами и важными вещами. В результате площадь горения увеличилась до 25 тысяч «квадратов», а пламя перебросилось на ремесленную лавку рядом.

Уже ночью стало известно о том, что двоих пострадавших при тушении пожара в больнице ввели в искусственную кому. У одного из них – до 60% ожогов тела.

Пожар локализовали только около полуночи.

В настоящее время «Невская мануфактура» продолжает тлеть. Здание до сих пор проливают водой.

Глава МЧС России Евгения Зиничева поручила оперативной группе сотрудников центрального аппарата выехать на место происшествия и оказать помощь петербургским спасателям.

Беда сплотила петербуржцев. Неравнодушные жители приносили воду и еду спасателям, которые бросили все силы на борьбу с огнем.

На месте пожара продолжают работать более 350 человек. Запах гари распространяется по городу – на него пожаловались жители нескольких районов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования близком погибшего пожарного. Он также заявил, что разрушенные здания «Невской мануфактуры» необходимо восстановить.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, как фабрика долгие годы разрушалась при разных губернаторах.

В экстренных службах установили, что возгорание началось в электрощитовой. По предварительным данным, причиной пожара могло стать короткое замыкание.