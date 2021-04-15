Ножи в салоне, «огненный дрифт» на BMW, протоколы и нарушения ПДД: стритрейсеры на дорогах Петербурга

Минувшим вечером стритрейсер за рулем спортивного «Ниссана» устроил дрифт прямо в центре Петербурга, на улице Восстания, а затем пытался скрыться от полицейских.

Нарушителем оказался 29-летний уроженец Карелии, также являющийся участником дрифт-команды. Как выяснилось, его около 20 раз штрафовали за проезд на «красный» сигнал светофора, но большую часть квитанций он так и не удосужился оплатить. Кроме того, номера на машине возможно поддельные.

Мужчину отвезли в отделение полиции для составления протокола, а автомобиль транспортировали на штраф-стоянку. При этом стритрейсер от имени своей дрифт-команды принес извинения петербуржцам, которым его действия доставили неудобства.

С наступлением тепла лихачей на дорогах Северной столицы стало заметно больше. В тот же день, вечером 14 апреля, на Футбольной аллее рядом с «Сибур-Ареной» неизвестный стритрейсер довел свою BMW до крайности: иномарка попросту вспыхнула. К счастью, уже через 20 минут машину потушили, в происшествии никто не пострадал. Однако теперь пристальное внимание на инцидент обратили правоохранительные органы: водителю предстоит оправдаться за свои действия.

А в ночь на 2 апреля двое неизвестных на «Ниссанах» гоняли по площади Островского возле Александринского театра. Их задержали, благодаря видеокамерам, запечатлевшим автомобили. Оказалось, что один из стритрейсеров ранее задерживался за переделку иномарки в «спорткар», а его водительские права оказались просроченными.

Кроме того, полицейские сомневаются в подлинности номеров на его машине, а за это 29-летнему молодому человеку может грозить уголовная ответственность.

В ноябре 2020 года на Кавалергардской улице в Центральном районе задержали 22-летнего уроженца Воронежской области. Он управлял наглухо тонированным «Лексусом» и отчаянно лихачил: на большой скорости выезжал на «встречку», не включал поворотники, а в салоне иномарки нашли несколько ножей. Свое поведение молодой человек объяснил тем, что хотел впечатлить девушку.

В основном, для дрифта автомобилисты почему-то предпочитают узкие улицы центра города. Но вот вечером 15 сентября прошлого года на Комендантском проспекте водитель BMW увлекся трюками, а мужчина за рулем Ferrari решил испытать свою машину на скорость — итальянский спорткар в результате оказался «всмятку». Пострадавших, к счастью, не было.