Пятый день тушения «Невской мануфактуры»: поиск редкой крови для пожарного, семь лет игнорирования МЧС, реставрация за счет акционера,

В пятницу, 16 апреля, петербургские пожарные полностью ликвидировали горение на территории бывшей ткацкой фабрики «Невская мануфактура» на Октябрьской набережной. Здание горело с понедельника.

Спасательные работы заняли столь длительное время из-за угрозы обрушения постройки и масштабных завалов. Разбирать остатки здания опасно, тяжелая техника, необходимая для этих работ, может способствовать новым разрушениям. Поэтому в МЧС приняли решение максимально тщательно проливать территорию, чтобы свести к нулю риск повторного возгорания и обезопасить сотрудников ведомства.

Напомним, что в пожаре на «Невской мануфактуре», который распространился на 10 тысяч квадратных метров и бушевал почти сутки, погиб 31-летний командир 64-й пожарной части Илья Белецкий. Вчера, 15 апреля, состоялась траурная церемония прощания с героически отдавшим жизнь петербуржцем — его похоронили на Серафимовском кладбище.

Кроме того, в борьбе с пламенем сильно пострадали двое коллег Белецкого, Борис Старковский и Антон Соколов. Они получили ожоги 40% и 50%, находятся в стабильно тяжелом состоянии и нуждаются в операциях. Одному из спасателей также срочно потребовалось переливание крови редкой группы — четвертой отрицательной. К счастью, доноров уже нашли, борьба за жизнь пожарных продолжается.

Новые подробности открываются и в расследовании причин и обстоятельств возгорания. Оказалось, что владельцы «Невской мануфактуры» на протяжении семи лет. Как рассказал ТАСС начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы главка МЧС по Санкт-Петербургу Петр Смирнов, на объекте ежегодно выявляли неисправности в системе автоматического пожаротушения, также на предприятии отсутствовала система оповещения и управления эвакуацией, пожарная сигнализация и не проводились регламентные работы по обслуживанию существующих систем.

Материалы проверок даже направлялись в суд, мануфактуру и вовсе хотели закрыть, но из-за грянувшей пандемии коронавируса административное дело прекратили. Позже объединенная пресс-служба судов Петербурга добавила, что мировой судья еще 11 марта получил сведения о нарушении правил пожарной безопасности на предприятии, но заседание перенесли сначала на 12 апреля, а затем, по понятным причинам, на 28 апреля.

Между тем, один из акционеров комплекса, Алексей Устаев, направил официальное обращение губернатору Александру Беглову, в котором предложил полностью взять на себя восстановление пострадавшего здания. Концепцию и проект планировки уже заказали известному архитектурному бюро «Студия 44».