Московский вокзал, МДТ на Рубинштейна, читальный зал библиотеки: где дерутся в культурной столице

Один из самых распространенных стереотипов о жителях Петербурга говорит об особенно высоком уровне культуры в Северной столице. Мнения горожан на этот счет расходятся, но вот происшествия последних дней, кажется, вписываются в «культурный» миф.

Минувшей ночью на Московском вокзале задержали двоих спортсменов-бойцов ММА, Артема Тарасова и Никиту Солонина. По сведениям полиции, молодые люди, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начали дебоширить еще в вагоне поезда, подъезжавшего к Петербургу. Выйдя на перрон, они и вовсе развязали драку. В итоге спортсменов забрали в отделение, где решили оставить, пока не протрезвеют.

В то же время Артем Тарасов, который также является популярным блогером в YouTube и Instagram, рассказал в своих социальных сетях иную версию инцидента. Он заявил, что инициатором конфликта стал именно избитый мужчина, который к тому же был пьян. По совместительству он оказался высокопоставленным сотрудником «Альфа-банка» и, как подчеркивает боец, связался со своими «знакомыми из линейного управления полиции», свалив всю вину на молодых людей. Кто прав, кто виноват, видимо, рассудят правоохранители.

Московский вокзал, в целом, не самое удивительное место, где может произойти драка, но культурная столица полна других неожиданностей. Так, вечером 26 апреля в Малом драматическом театре на улице Рубинштейна двое зрителей устроили потасовку в фойе из-за дамы сердца.

Двое приятелей, 23 и 28 лет, стали избивать противника, а когда их попросили удалиться охранники учреждения, продолжили драку у входа и разбили стеклянную дверь. Разнимать их в итоге пришлось правоохранителям. Зачинщик отделался профилактической беседой, а вот его другу потребовалась помощь врачей. К счастью, случившееся никак не помешало показу спектакля.

Буквально на пару дней раньше, 24 апреля, причиной для серьезной схватки, обернувшейся задержанием и поездкой в травмпункт, стало место в читальном зале филиала Российской национальной библиотеки на площади Островского. По информации росгвардейцев, которых вызвали к месту происшествия, посетитель РНБ занял место в читальном зале, а на стоявший рядом стул поставил сумку.

Пришедшему молодому человеку это не понравилось, поскольку он считал это место своим «постоянным». Завязалась словесная перепалка, которая вскоре переросла в драку. В результате владельца сумки пришлось отправить в отделение полиции, а второго читателя — в травмпункт.

Инцидент прокомментировала пресс-служба библиотеки, сняв шутливый ролик в TikTok. В видео обыгрывается драка посетителей, воссозданная в сеттинге популярной компьютерной игры Mortal Combat. Участники конфликта предстают в облике персонажей из нее — «Саб-Зиро» и «Скорпиона».