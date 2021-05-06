Таблетки и алкоголь: за сутки в больницах Петербурга с сильным отравлением оказались двое детей

В Северной столице участились случаи, когда дети попадают на больничные койки, отравившись спиртным, наркотическими веществами или таблетками. Только за последние сутки полиция зарегистрировала два подобных инцидента — пострадали 14-летняя девочка и подросток 16 лет.

Около пяти часов вечера 5 мая из детской городской больницы №5 в отделение полиции по Калининскому району поступили сведения о госпитализации 14-летней школьницы с острым пероральным отравлением смесью медикаментов — таблеток для лечения нервной системы и антигистаминного препарата.

Девочка находится в тяжелом состоянии, поэтому правоохранителям придется подождать, прежде чем её можно будет опросить и разобраться в причинах и обстоятельствах происшествия. Пока выяснять, что могло побудить ребенка к такому поступку, будут с помощью родителей. Известно, что ранее школьница не высказывала никаких мыслей и идей, которые могли бы заставить взрослых волноваться.

В тот же день, около 23 часов из той же больницы поступил еще один звонок. Врачи рассказали, что к ним попал 16-летний житель города Ломоносов. Школьник также находится в тяжелом состоянии, медики считают, что он отравился неизвестным наркотическим препаратом.

При этом 58-летний отец мальчика высказывает другую версию событий. По его словам, подросток, находясь во дворе, распил с товарищем бутылку алкоголя, которую стащил из домашнего холодильника. После этого мальчику стало плохо, и находившийся с ним друг, к счастью, решил привести юношу в парадную и позвать взрослых.

Жертвами токсических отравлений чаще становятся девочки: в конце апреля в больнице оказалась 16-летняя девятиклассница, запившая таблетки алкоголем, а 14-летняя жительница Колпино и вовсе пережила клиническую смерть, отравившись найденными возле школы наркотиками. Иногда трагичные инциденты происходят и с совсем маленькими детьми: семилетняя малышка съела дома конфету, принесенную из детсада и попала в реанимацию. Как в руках ребенка оказалась столь опасная сладость — пока неизвестно.