Движение по мосту через реку Касколовка в Кингисеппе планируется запустить летом

Движение по отремонтированному мосту через реку Касколовка на подъезде к Кингисеппу планируется запустить в начале лета этого года.

Капремонт моста подходит к концу.

«В июне планируем пуск движения вместо конца года», — сообщили в пресс-службе дорожного комитета Ленобласти на странице в Instagram.

Отмечается, что план работ выполнен раньше установленного срока. Осталось проложить асфальт. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 2-й Садовый мост закрывается на ремонт с 26 по 30 апреля. За эти дни будут проведены работы по замене асфальтобетонного покрытия проезжей части. К петербуржцам и гостям города обратились с просьбой быть внимательными и следить за информационными щитами, которые покажут безопасный путь.