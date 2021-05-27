Что блокируют в Петербурге: сайты с пропагандой наркотиков и поддельными документами, рекламу Dolce&Gabbana, аниме и страницу ЛГБТ-сети в Facebook

В суды Северной столицы с завидной регулярностью поступают иски о запрете различных интернет-порталов. Заявления коснулись десятков сайтов с аниме, а теперь дело доходит и до гигантов фэшн-индустрии, и до международных сообществ.

Так, 26 мая Смольнинский районный суд зарегистрировал иск депутата Государственной думы Игоря Сапко о запрете доступа на территории РФ к публичной странице ЛГБТ-сети в социальной сети Facebook. Политик уверен, что в подобных группах размещается информация, опасная для здоровья и развития юного поколения.

По версии заявителя, указанный им интернет-ресурс представляет гомосексуализм в «привлекательном» свете, вовлекая подростков в «деструктивный образ жизни. Заседание по делу о блокировке данного сайта в России назначено на 29 июня, сообщает объединенная пресс-служба судов.

Добавим, что немногим ранее прокурор Санкт-Петербурга обратился в суд, требуя признать запрещенной рекламу легендарного модного бренда из Италии Dolce&Gabbana. На ролике, опубликованном в Instagram фэшн-гиганта, запечатлены целующиеся мужчины.

Видео возмутило прокурора, который счел его отрицающим семейные ценности и пропагандирующим нетрадиционную сексуальную ориентацию. При этом данная реклама Dolce&Gabbana — не первая, навлекшая на себя праведный гнев петербургских правоохранителей. Незадолго до этого аналогичные заявление от прокурора поступило в Октябрьский районный суд в адрес ролика с целующимися девушками.

Кроме того, с марта в городе на Неве заблокированы десятки сайтов с аниме, которые также признаны вредными для детской психики. Депутаты петербургского Законодательного собрания добиваются того, чтобы право о блокировке ресурсов, нарушающих законодательство, было передано полицейским. Парламентарии считают, что это ускорит борьбу с запрещенной информацией и сделает её более эффективной.

Вместе с тем под запрет попадают и порталы, продающие поддельные медицинские справки, и сайт, пропагандирующий «зацепинг» — распространенный, но крайне опасный способ катания на поездах.