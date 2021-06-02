За облитую зеленкой петербурженку вступилась детский омбудсмен Митянина: она попросила разъяснений у отдела МВД, где женщине четырежды отказали в возбуждении уголовного дела

Петербурженка Ксения Камалова, которую бывший муж облил зеленкой 27 мая, решила обратиться за помощью к детскому омбудсмену Северной столицы Анне Митяниной, поскольку правоохранительные органы отказались возбуждать уголовное дело, а женщина переживает за жизнь и здоровье 11-месячного сына и 5-летней дочери.

В субботу, 27 мая, на Будапештской улице во Фрунзенском районе мужчина вылил зеленку на свою бывшую супругу. Это далеко не первый случай агрессивного поведения с его стороны: из-за ревнивых нападок экс-мужа Ксения ушла от него в январе, а в апреле их официально развели. С тех пор, однако, бывший супруг постоянно преследует петербурженку, пытаясь вскрыть замок или угрожая пустить в квартиру газ, или, как в случае с зеленкой, подкарауливая на улице.

Стоит отметить, что однушку, взятую совместно в ипотеку, петербуржец отдавать семье не намерен — сейчас пострадавшей девушке приходится судиться за имущество.

Ксения пыталась писать заявления в полицию, чтобы правоохранители нашли управу на бывшего мужа. Увы, в отделе ей объяснили, что после профилактической беседы с другой стороной конфликта не выявили никаких оснований для возбуждения уголовного дела: мужчина заявил, что по-прежнему состоит в браке с Ксенией, а ломился к ней ночью и заявлял, что пустит в квартиру газ, поскольку хотел увидеться с детьми.

Сейчас, всерьез переживая за безопасность сына и дочери, женщина обратилась к детскому омбудсмену Анне Митяниной. В среду, 2 июня, Ксении пришел: чиновница направила официальное обращение в адрес начальника УМВД России по Фрунзенскому району с просьбой принять соответствующие меры в рамках действующего законодательства.

Получится ли, благодаря общественному резонансу, привлечь мужчину к ответственности и защитить петербурженку и двоих её детей — покажет время. Остается надеяться, что ситуация не примет трагический оборот.