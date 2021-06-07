«Мерседес» и Porsche, 333 пакетика с порошком и больше 2 кг марихуаны: «опасная и трудная служба» наркосбытчиков в Петербурге

&#171;Мерседес&#187; и Porsche, 333 пакетика с порошком и больше 2 кг марихуаны: &#171;опасная и трудная служба&#187; наркосбытчиков в Петербурге
Изъятые в гараже у наркодилера вещества. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В Северной столице сегодня, 7 июня, заключили под стражу владельца «Мерседеса», салон которого был буквально забит наркотиками.

Несколько дней назад на Белградской улице полицейские заметили подозрительную иномарку и решили проверить документы водителя. При виде стражей порядка автомобилист спешно ретировался в салон и закрыл дверь. Это, конечно, не помогло спастись от беседы с правоохранителями. И 35-летний уроженец Архангельской области, сидевший за рулем «Мерседеса» и его 22-летний друг выглядели подозрительно встревоженными.

При осмотре машины обнаружилась причина нервного поведения приятелей: под сидениями, в дверях и в багажнике авто были спрятаны наркотики — всего 14 пакетов.

Хозяина иномарки задержали, а обыск, проведенный у него в гараже выявил еще 200 граммов запрещенных веществ — амфетамина, экстази и мефедрона. Теперь мужчина арестован, ему предстоит ответить по статье «Покушение на незаконный оборот наркотических средств». Кстати, искать наркотики полицейским помогала служебная собака по кличке Зайка, которая, судя по всему, отлично справилась с работой.

Служебная собака Зайка за работой. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Отметим, что элитные машины нередко оказываются участниками криминальных схем, связанных с оборотом запрещенных веществ. Так, в конце мая на проспекте Луначарского остановили «Порш Кайен», в котором лежало больше 2 кг марихуаны, весы, упаковочные материалы и другие доказательства противоправной деятельности.

За рулем машины сидел 29-летний уроженец Брянской области, который теперь, похоже, нескоро сможет свободно рассекать по улицам Петербурга.

А в Красносельском районе 4 июня задержали 23-летнего безработного петербуржца, который продавал наркотики через магазин в теневом интернете. У него дома на улице Адмирала Трибуца нашли 333 пакетика с подозрительными капсулами, электронные весы и материал для упаковки.

Кроме того, изучив «ассортимент» магазина юного закладчика полицейские вышли на 61 тайник с наркотиками, три из них, — во Фрунзенском районе, — уже раскрыли. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело за «Незаконный сбыт наркотических средств с использованием ИТТ».

«Перспективный бизнес» часто привлекает молодых людей. Так, в Ленобласти 28 мая возле железнодорожной станции Цвылево задержали 21-летнего драгдилера, в рюкзаке которого лежали 600 граммов метилэфедрона. Оказалось, молодой человек приобрел наркотики в интернете и перепродавал их с помощью закладок.

В рюкзаке парня нашли пакет с 600 граммами наркотика. Фото: МВД России на транспорте
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