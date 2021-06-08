МВД утвердило порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители и отделения полиции

МВД утвердило порядок доставления пьяных граждан в медвытрезвители и отделения полиции
При необходимости полицейские должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую. Фото: мвд.рф
Глава МВД Владимир Колокольцев утвердил порядок доставки пьяных в вытрезвители.
Новый приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Людей в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения могут доставить в больницы или отделения полиции.
Отправлять в вытрезвители из с улиц стадионов и других общественных мест будут тех, кто не может сам передвигаться и ориентироваться в пространстве. Туда же будут отправлять тех, кто находится дома, но может причинить вред членам семьи или имуществу.
При необходимости полицейские должны оказать пьяным первую помощь и вызвать скорую.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ЗакС Петербурга принял в первом чтении законопроект о вытрезвителях. В Северной столице депутаты Законодательного собрания в первом чтении поддержали законопроект о возвращении вытрезвителей.

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