В фан-зоне на Конюшенной площади заметили модель и посла FIFA Викторию Лопыреву

В Петербурге в Центральном районе города в фан-зоне заметили Викторию Лопыреву.

В Центральном районе города в фан-зону на Конюшенной площади приехала телеведущая и посол FIFA Виктория Лопырева. Об этом сообщает «78.ru».

Напомним, что Лопырева приехала в Северную столицу, чтобы поддержать сборную России по футболу.

Так, чтобы поддержать российскую сборную в городе на Неве появилась телеведущая и посол FIFA Виктория Лопырева. Для путешествия Санкт-Петербург модель выбрала поезд.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в городском пресс-центре чемпионата Европы по футболу аккредитовано более 700 российских и 100 зарубежных журналистов.

Также Gazeta.SPb писала, что петербуржцам до последнего продают на «Авито» билеты на матчи Евро-2020.