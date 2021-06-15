Прокуратура просит ужесточить наказание бывшему вице-губернатору Петербурга Оганесяну: 5,5 лет и 20 млн штрафа — мало?

Прокуратура Северной столицы подала жалобу в Куйбышевский районный суд на вердикт по делу Марата Оганесяна. Правоохранители считают слишком мягким текущие приговоры, вынесенные бывшему вице-губернатору и его подельникам.

По информации объединенной пресс-службы городских судов, представители прокуратуры настиавают на ужесточении наказания для экс-вице-губернатора, обвиняемого во взяточничестве, а также его предполагаемых соучастников: бывшего заместителя председателя комитета по строительству Петербурга Александра Янчика, директора компании «Стройэлектромонтаж-5» Василия Сливкина, его сына Кирилла и сотрудника «СЭМ-5» Николая Хрипунова.

Адвокаты Оганесяна, Янчика и Хрипунова, в свою очередь, также выступили с апелляциями. Защита бывшего вице-губернатора настаивает на смягчении приговора, юристы Янчика просят перевести подзащитного из колонии строгого режима в общережимное учреждение, а адвокат Хрипунова заявляет, что его клиент должен быть оправдан.

Напомним, что вышеперечисленным лицам и еще четырем фигурантам дела о взяточничестве при строительстве «Газпром Арены» 19 мая были вынесены приговоры. Так, Оганесян получил 5,5 лет колонии строгого режима и штраф 20 млн рублей. Александра Янчика также признали виновным в получении взятки и приговорили к 5 годам заключения и 5 млн рублей штрафа. Сливкин-старший отправился в колонию на 4,5 года, его сын получил штраф в 300 тысяч рублей, а Хрипунов должен выплатить 2,8 млн рублей.

Наказания, назначенные судом, оказались куда более мягкими, чем те, которые запрашивало государственное обвинение: преступникам требовали дать серьезные сроки — 16, 14, 8 лет тюрьмы. Суммы штрафов также предлагались куда более существенные: 60, 40 и 20 млн рублей.

Напомним также, что Gazeta.SPb рассказывала версию правоохранительных органов по поводу незаконной деятельности Оганесяна и его предполагаемых подельников.