Меньше чем через месяц: вход на станцию «Петроградская» вновь ограничен из-за ремонта эскалатора

Метрополитен Северной столицы предупреждает горожан об ограничениях: вход на станцию метро «Петроградская» синей ветки вновь будет частично ограничен из-за ремонта эскалатора. Работы займут два месяца.

Первый раз «Петроградскую» закрывали на ремонт 5 апреля — по той же причине. На приведение эскалатора в порядок также потребовалось два месяца, станцию открыли 11 июня, в день начала чемпионата Европы по футболу, который проходит в Санкт-Петербурге до 2 июля.

Петербуржцев, однако, сразу предупредили, что это не окончательный этап. Теперь горожанам придется снова толпиться у входа в метро на «Петроградской» — на этот раз с 6 июля по 6 сентября. В подземке приносят извинения за доставленные неудобства и отмечают, что выполнение работ требует ограничения пассажиропотока.

Гражданам придется набраться терпения — по рабочим дням вход в вестибюль будут закрывать с 7:45 до 10:45 и ограничивать в период с 17:00 до 19:30. Представители метрополитена добавляют, что время закрытия и ограничения входа «может корректироваться с учетом фактического пассажиропотока».

Напомним, что вместе с «Петроградской» перед началом Евро-2020, 10 июня, заработала станция метро «Зенит» на зеленой ветке. Её закрыли на косметический ремонт еще в феврале 2020 года после многочисленных жалоб на некачественные работы. Потом грянула пандемия и власти приняли решение вовсе закрыть станцию из-за снизившегося пассажиропотока, а заодно окончательно устранить все недочеты — на это в итоге потребовалось 13 месяцев.