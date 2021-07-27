Умерший адмирал стал главным подозреваемым в деле об убийстве своей семьи

Вечером 24 июля в квартире на улице Бутлерова вскрылось страшное преступление: неизвестный жестоко убил 84-летнюю жену и 56-летнего сына отставного адмирала Леонида Лобанова. Пока что главный подозреваемый в деле — сам 86-летний контр-адмирал, который погиб под колесами электрички две недели назад.

На данный момент, по предварительной версии следствия, предполагается, что Нэлли Николаевну и Михаила Леонид зарезал своими руками, после чего оказался сбит электричкой. Инцидент произошел 16 июля, возможно, именно этот день стал трагическим и для жены и сына контр-адмирала. Когда правоохранители изучали его труп в районе железнодорожной станции Ручьи, опознание затруднило отсутствие документов. При этом в кармане Лобанова лежал нож без следов крови.

Каким образом мужчина столь преклонного возраста мог зарезать двоих человек, еще предстоит выяснить. Как проходили похороны и различные бюрократические процедуры в связи с кончиной Лобанова в условиях отсутствия ближайших родственников, с которыми он жил, также остается неизвестным.

Напомним, что трупы Нэлли и Михаила обнаружили вечером 24 июля. Тревогу забили соседи, которые почувствовали из квартиры Лобановых неприятный запах. Связаться получилось лишь с дочерью контр-адмирала от первого брака Аллой, живущей в Мурманске. Она, в свою очередь, обратилась в полицию. В итоге вскрывшие дверь спасатели обнаружили на диване в одной из комнат два трупа с множественными ножевыми ранениями, перерезанным горлом и вспоротым животом. Деньги и ценности при этом остались нетронутыми.

При этом старшая дочь моряка Алла, а также знавшие семью соседи отмечают, что пенсионеры и их сын жили дружно, никаких видимых конфликтов или неурядиц никто не замечал. Правда, в то же время живущая по соседству с Лобановыми петербурженка Валентина рассказала, что адмирал длительное время жил на даче, лишь изредка появляясь в городской квартире, передает РИА Новости. С чем это могло быть связано, вероятно, установят правоохранители.