Проблемы с вакцинацией и коллективным иммунитетом: новости о COVID-19 за последние сутки

В России за последние сутки выявлено почти 19 тысяч заболевших коронавирусной инфекцией. Несмотря на ускорившуюся вакцинацию, прогнозы врачей крайне сдержанные, а ситуация и в стране, и в мире по-прежнему напряженная: ковид становится все коварнее.

Общее число столкнувшихся с коронавирусом людей к вечеру 23 августа, согласно данным универистета Хопкинса, превысило 212,4 млн человек. Примечательно, что в Петербурге при этом уже второй день наблюдается резкий спад заболеваемости — новых заражений стало меньше почти втрое. И вчера, и сегодня выявили менее 700 инфицированных.

Объяснить такие показатели пока затруднительно: возможно, это следствие активно развернувшейся кампании по вакцинации, а может, среди горожан все же сформировался коллективный иммунитет. Впрочем, эти факторы врачи и ученые сейчас ставят под сомнение. Доктор медицинских наук Сергей Токарев отмечает, что даже завершенная кампания по иммунизации населения в некоторых странах не спасает от всплесков заболеваемости.

Коллеги Токарева, однако, приводят объяснение такой ситуации: люди могут заражаться в очереди на прививку, игнорируя меры безопасности. Кроме того, вакцинация может казаться неэффективной, поскольку проводится на фоне очередной волны ковида. Кстати, Роспотребнадзор на пике актуальности этой темы опубликовал ответы на самые популярные вопросы о прививках.

Несмотря на расхождения во взглядах, в главном врачи сходятся точно: медлить с вакцинацией опасно для всего человечества. Если вирус продолжит распространятся и меняться с такой скоростью, как сейчас, ученым придется срочно разрабатывать новые препараты — уже существующие перестанут справляться.

Gazeta.SPb также напоминает, что опасна не только острая фаза болезни, но и последствия, которые она приносит с собой. Восстановление от постковидного синдрома может длиться месяцами, а некоторые побочные эффекты и вовсе могут стать хроническими. Хотя существует список рекомендаций, следование которым облегчит состояние, предупреждение инфекции, — вакцинация, — лучший способ сохранить здоровье.

Добавим, что стремительно приближается 1 сентября, и этот учебный год школьники начнут в очном формате. Однако в условиях пандемии стоит позаботиться не только о канцтоварах и новой форме, но и о безопасности детей: измерение температуры и тщательное мытье рук нужно превратить в привычку, а дезинфекция и регулярное проветривание должны сопровождать каждый урок.

Впрочем, среди «тревожных звоночков» есть и хорошие новости. Так, Филиппины одобрили вакцину «Спутник Лайт», а Чехия исключила Россию из списка опасных стран в связи со стабилизацией ситуации с COVID-19.